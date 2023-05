Golfe: Pedro Figueiredo recupera e passa cut do Italian Open

Redação com Lusa

Prova do DP World Tour que decorre em Roma.

O português Pedro Figueiredo conseguiu passar o cut do Italian Open, prova do DP World Tour em golfe, que decorre em Roma, ao efetuar uma segunda volta em 71 pancadas (par do campo).

O golfista luso, que na quinta-feira tinha cumprido o percurso em 73 pancadas (duas acima), melhorou hoje o registo em duas pancadas, com três birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima), entrando assim no cut, que ficou fixado nas duas pancadas acima do par.

O francês Matthieu Pavon, que já liderava a competição na quinta-feira, continua na frente, agora com um total de 133 pancadas (menos nove), menos duas do que o duo de perseguidores, formado pelo espanhol Adrian Otaegui e pelo também francês Julien Guerrier.