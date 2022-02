Golfe: Pedro Figueiredo foi o melhor português no Jonsson Workwear Open

O golfista Pedro Figueiredo subiu, este domingo, na classificação do Jonsson Workwear Open, torneio do Challenge Tour que decorreu na África do Sul, e terminou em 31.º lugar, enquanto Tomás Melo Gouveia ficou no 53.º posto.

Os dois representantes nacionais concluíram a derradeira volta com o mesmo resultado, 69 pancadas no Durban Country Club (par 72), mas Figueiredo, de 30 anos, conseguiu melhor posição no "leaderboard", atendendo ao agregado de 276 pancadas (73+63+71+69), 10 abaixo do par.

Já Melo Gouveia, que ascendeu ao Challenge Tour por via das boas exibições protagonizadas no Alps Tour, na época passada, concluiu o seu primeiro torneio do ano no circuito satélite do DP World Tour com um total 279 "shots" (71+66+73+69), graças a três rondas abaixo do par e uma acima.

O título do Jonsson Workwear Open, esse, foi conquistado pelo sul-africano JC Ritchie, que liderou a prova da primeira à última jornada e fechou a sua participação com um agregado de 260 pancadas (61+63+65+71), 26 abaixo do par e seis de vantagem sobre o segundo classificado, o belga Christopher Mivis.

Depois de dois triunfos em semanas consecutivas, ​​​​​​​JC Ritchie, que revalidou o título do Cape Town Open há uma semana, ascendeu ao primeiro lugar da "Corrida para Maiorca", o "ranking" do Challenge Tour.