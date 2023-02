Golfe: Pedro Figueiredo entra em boa forma no torneio de Singapura

Português terminou a primeira volta da prova classificado em 17.º lugar.

O golfista português Pedro Figueiredo entrou em boa forma no torneio de Singapura, ao terminar a primeira volta da prova do mais importante circuito europeu no grupo dos praticantes classificados em 17.º lugar.

Pedro Figueiredo entregou um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, graças a seis birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e, se não fosse um duplo bogey (duas acima) no 18.º buraco, poderia ter terminado o dia no grupo dos sextos posicionados.

O golfista português, de 31 anos, tem caminho aberto para ultrapassar o cut, na sexta-feira, de uma prova que é liderada pelo norte-irlandês Tom McKibbin, com um total de 64 pancadas, oito abaixo do par do campo, fruto de igual número de birdies.