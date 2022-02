Golfe: Pedro Figueiredo desce ao 43.º lugar no Cape Town Open

Redação com Lusa

O golfista português Pedro Figueiredo desceu este sábado ao 43.º lugar no Cape Town Open, segundo torneio da temporada do Challenge Tour, que está a decorrer em dois traçados na África do Sul.

Figueiredo, de 30 anos, concluiu este sábado a terceira volta ao Royal Cape Golf Club (Par 72) com 75 pancadas, três acima do Par, na sequência de quatro bogeys (uma acima) nos buracos 1, 9, 17 e 18, um duplo-bogey (duas acima) no 3 e três birdies (uma abaixo) no 5, 6 e 7.

Depois dos 65 shots na segunda jornada que o levaram ao top 20, o profissional de Azeitão vai partir para a derradeira ronda com um agregado de 212 pancadas (72+65+75), quatro abaixo do Par, e empatado com oito outros jogadores na 43.ª posição.

Na liderança do Cape Town Open mantém-se Tom Mckibbin, da Irlanda do Norte, mas agora isolado, ao contabilizar 200 pancadas (68+62+70), 16 abaixo do Par e duas de vantagem sobre o sul-africano JC Ritchie e o espanhol Ivan Catero Gutierréz, ambos na segunda posição.