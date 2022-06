Golfe: Pedro Figueiredo desacertado cai na classificação do Empordà Challenge

Português caiu para o 60.º lugar na classificação, comandada pelo sueco Jens Dantorp.

O profissional português Pedro Figueiredo viveu este sábado uma jornada desacertada no Empordà Golf, em Girona, onde decorre o torneio do Challenge Tour, e caiu para o 60.º lugar na classificação, comandada pelo sueco Jens Dantorp.

Figueiredo, que havia feito duas voltas consistentes para passar o cut com 140 pancadas (70+70), começou a terceira volta com um duplo-bogey (duas acima) logo no buraco 1 e não mais conseguiu recuperar. Anotou três bogeys nos buracos 4, 6 e 8, antes de novo duplo-bogey no 9, e mais dois bogeys nos 16 e 17, acabando com nove acima do Par.

Com 219 shots (70+70+79), o representante nacional, número 67 no ranking do Challenge Tour, desceu ao último lugar do "leaderboard" dos que ainda se mantém em prova, dos 156 jogadores do field inicial.

Jens Dantorp conseguiu, por sua vez, segurar o topo do Empordà Challenge, com um agregado de 199 shots (70+62+67), mantendo a vantagem mínima de uma pancada sobre o segundo classificado, o escocês Liam Johnston.