Golfe: Pedro Figueiredo consistente passa o cut do Empordà Challenge

Pedro Lencart e João Girão já foram eliminados.

O golfista português Pedro Figueiredo assegurou esta sexta-feira a continuidade no Empordà Challenge, ao protagonizar exibições consistentes no traçado de Par 70 do Empordà Golf, em Girona, onde Pedro Lencart e João Girão foram eliminados.

Figueiredo, de 30 anos, entregou dois cartões com 70 pancadas, mas hoje com uma volta bem mais consistente, depois de ter anotado apenas um birdie (uma abaixo) no buraco 10 para anular o bogey registado logo no primeiro green do percurso.

Graças ao agregado de 140 pancadas, Pedro Figueiredo, número 67 no "ranking" do Challenge Tour, integrou o lote de 60 jogadores apurados para os derradeiros 36 buracos, figurando no 47.º lugar do leaderboard, no limite do cut.

Ao contrário do jogador de Azeitão, Pedro Lencart não conseguiu manter o nível exibicional da primeira volta e, ao somar mais quatro pancadas hoje, caiu na classificação com um agregado de 144 pancadas (70+74), falhando assim o apuramento para o fim de semana.

O também português João Girão, que, à semelhança de Lencart, recebeu um wild card para disputar o torneio do Challenge Tour, melhorou o score na segunda ronda, mas não foi o suficiente, ficando fora com um agregado de 143 shots (72+71), três acima do Par.

O sueco Jens Dantorp assumiu, por sua vez, o comando do Empordà Challenge, com uma segunda volta com oito birdies e isenta de falhas, para contabilizar 132 pancadas (70+62) e empurrar o espanhol Manuel Elvira para o segundo lugar, à distância mínima de uma pancada.