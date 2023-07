Golfe: Pedro Figueiredo com mau arranque em torneio norte-americano

Na frente do torneio encontra-se o norte-americano Lucas Glover, com 63 pancadas (nove abaixo), sendo seguindo pelos seus compatriotas Ryan Moore e Ryan Armour, segundos a uma pancada.

O jogador português Pedro Figueiredo teve um mau arranque no Barbasol Championship, prova do DP World Tour, que decorre em Nicholasville, Estados Unidos, ao terminar a primeira volta nos 116 primeiros.

Depois de um início regular e de ainda ter a meio da volta ficado com duas pancadas abaixo do Par do campo, Pedro Figueiredo 'esbarrou' nos buracos seis e sete, com um 'bogey' (uma acima) e um duplo-'bogey' (duas acima), terminando o dia com quatro 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys' e um duplo-'bogey', igualado no grupo dos 116 primeiros, com 73 pancadas (uma acima do Par).

Leia também Portugueses Namoro antigo da Premier League reaparece por João Félix O Manchester United, que tentou a contratação do avançado em janeiro, está de novo em cena pelo português

Na frente do torneio encontra-se o norte-americano Lucas Glover, com 63 pancadas (nove abaixo), sendo seguindo pelos seus compatriotas Ryan Moore e Ryan Armour, segundos a uma pancada.