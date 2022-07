Golfe: Pedro Figueiredo com forte subida na tabela do Open da Áustria

Na terceira ronda, Figueiredo fez 66 pancadas, quatro abaixo do par

Pedro Figueiredo disparou este sábado de 57.º para o grupo dos golfistas classificados na 14.ª posição do Euram Bank Open, na Áustria, enquanto Vítor Lopes, depois de um arranque prometedor, continua em queda, situando-se agora 35.º posto.

Na terceira ronda, Pedro Figueiredo fez 66 pancadas, quatro abaixo do par, com sete birdies (uma abaixo do par) e três bogeys (uma acima), num total de 206 shots, quatro abaixo do par.

Já Vítor Lopes, que arrancou o dia na 22.ª posição, entregou o cartão no final do terceiro dia de competição com 72 pancadas, duas acima do par, com quatro birdies, dois bogeys e dois duplos bogeys (duas acima), contando agora com um total de 209 shots, um abaixo do par.

Pedro Figueiredo e Vítor Lopes são os últimos resistentes portugueses neste torneio pontuável para o Challenge Tour, depois de Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar terem falhado o cut e ficado fora das duas últimas rondas do torneio.

O Euram Bank Open, que decorre até domingo, em Ramsau am Dachstein, é provisoriamente liderado pelo alemão Freddy Schott, com dez pancadas abaixo do par.