Golfe: Pedro Figueiredo cai de 14.º para 47.º no British Masters

O português Pedro Figueiredo caiu este sábado para 47.º no último dia do British Masters de golfe, depois de fechar a sexta-feira no 14.º lugar e em boa posição para terminar no top 10.

Com 77 pancadas, seis acima do Par do campo, Figueiredo deitou a perder o bom trabalho que tinha feito nos primeiros dias do torneio britânico, que este sábado terminou em Newcastle, numa prestação com apenas dois birdies (uma abaixo do Par do buraco) e seis bogeys (uma acima), além de um double bogey (duas ou mais acima).

O resultado significa que o português saiu de perto dos primeiros lugares para o meio da tabela, enquanto Ricardo Santos tinha sido eliminado ao falhar o cut na quinta-feira.

O vencedor da prova foi o italiano Renato Paratore, que acabou com 18 pancadas abaixo do Par, melhor em três do que o dinamarquês Rasmus Hojgaard, que foi segundo classificado.