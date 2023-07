Golfe: Pedro Figueiredo 51.º classificado na Dinamarca

Redação com Lusa

Menos bem classificado está Ricardo Santos, que no final da primeira volta integra o grupo dos 129.ºs que estão em ação no torneio dinamarquês, que decorre até domingo.

O português Pedro Figueiredo terminou esta quinta-feira no grupo dos 52.ºs o primeiro dia do torneio de golfe Made in Himmerland, em Farso, Dinamarca, competição que integra o DP World Tour da modalidade.

Pedro Figueiredo fechou o dia com 72 pancadas, duas acima do par do campo.

Totalizou três birdies e cinco bogeys, continuando com boas expectativas de passar o cut, na sexta-feira, neste torneio tradicionalmente bastante difícil.

Em pior plano está Ricardo Santos, que agregou 76 pancadas até chegar ao fim do 18.º buraco, ou seja seis acima do par.

Conseguiu-o com dois birdies, mas também cinco bogeys e um triplo-bogey - precisou de sete tacadas para o buraco 12, que era de par 4.

Na frente do torneio está o escocês Robert McIntyr, com 64 pancadas (seis abaixo), seguido, a duas pancadas de distância, pelo inglês Ross Fischer.