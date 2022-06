Golfe: Melo Gouveia segue em frente na Suécia; Santos falha o cut

Melo Gouveia entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do Par, e ascendeu ao 45.º lugar do leaderboard.

Ricardo Melo Gouveia acedeu esta sexta-feira às últimas duas voltas do Scandinavian Mixed 2022, a decorrer no traçado de Par 72 do Halmstad Golf Club, na Suécia, enquanto o compatriota Ricardo Santos falhou o cut.

Melo Gouveia, 114.º colocado no ranking do DP World Tour, havia cumprido o Par na ronda inaugural da prova, disputada por 78 jogadores e 78 golfistas do Ladies Euroepan Tour, mas entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do Par, e ascendeu ao 45.º lugar do leaderboard.

Com um total agregado de 141 shots (72+69), o profissional da Quinta do Lago garantiu a qualificação para os derradeiros 36 buracos, ao passar o cut fixado nas 142 pancadas, duas abaixo do Par.

Já Ricardo Santos, que tinha cumprido igualmente o Par do percurso na abertura, voltou a registar 72 pancadas, graças a quatro bogeys (uma acima) nos buracos 1, 12, 14 e 15 e quatro birdies (uma abaixo) no 2, 3, 5 e 11, ficando fora do grupo de 69 jogadores que vão continuar em prova.

Na frente do único torneio do Circuito Europeu disputado em igualdade de circunstâncias por homens e senhoras, tanto pelo troféu, como pelos 1,8 milhões de euros em prémios monetários, está o australiano Jason Scrivener com 132 pancadas (68+64), logo seguido da amadora italiana Carolina Melgrati, da sueca Linn Grant e do francês Mike Lorenzo Vera, todos a dois shots do líder.