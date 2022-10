Golfe: Melo Gouveia e Ricardo Santos passam cut no Open de Maiorca

Prova do DP World Tour, o circuito europeu da modalidade.

Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos, os dois portugueses presentes na competição, passaram o cut do Open de golfe de Maiorca e continuam nesta prova do DP World Tour, o circuito europeu da modalidade.

Depois de um arranque em grande no campo de golfe de Son Montaner, na quinta-feira, ocupando o nono lugar, Ricardo Melo Gouveia desceu 55 posições, para 64.º, integrando o grupo dos que se qualificaram de forma tangencial para as duas últimas rondas.

O golfista luso marcou hoje três pancadas acima do Par do campo, com dois birdies (uma abaixo do Par do buraco) e cinco bogeys (uma acima do Par).

No total dos dois dias, tem 141 pancadas, uma abaixo do Par.

Quanto a Ricardo Santos, também desceu, 19 lugares, já que era 45.º e agora está igualmente no grupo dos 64.ºs.

Com dois birdies e dois bogeys, fez hoje o Par do campo.

Lidera o torneio de Palma de Maiorca o inglês Dale Whitnell, com 131 pancadas (11 abaixo).