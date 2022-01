Golfe: Melo Gouveia despede-se no 66.º lugar do Dubai Desert Classic

Prova ganha pelo norueguês Viktor Hovland.

O golfista português Ricardo Melo despediu-se este domingo no 66.º lugar do Dubai Desert Classic, ganho pelo norueguês Viktor Hovland num play-off disputado com o inglês Richard Bland no Emirates Golf Club.

O jogador da Quinta do Lago voltou, pelo segundo dia consecutivo, a entregar um cartão com 75 pancadas, desta feita na sequência de quatro bogeys (uma acima) nos buracos 6, 7, 10 e 12 e apenas um birdie no green do 13.

Com um agregado de 293 pancadas (71+72+75+75), Melo Gouveia desceu sete lugares no leaderboard e partilhou com outros três golfistas a 66.ª posição do segundo torneio das Rolex Series, dotado de mais de sete milhões de euros em prémios monetários.

O troféu foi conquistado pelo jovem Viktor Hovland, de 24 anos, que, após concluir as quatro voltas com os mesmos 276 "shots" de Richard Bland, fez um birdie no primeiro buraco do play-off para assinar o segundo título do DP World Tour e ascender ao primeiro lugar do "ranking".