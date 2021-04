Golfe: Justin Rose é o líder isolado do Masters de Augusta

Inglês terminou a primeira volta com 65 pancadas.

O inglês Justin Rose é o líder isolado do Masters de Augusta em golfe, ao terminar a primeira volta com 65 pancadas (sete abaixo do par do campo).

Rose, de 40 anos, até começou mal o dia, com dois bogeys (uma cima do par), mas recuperou e conseguiu efetuar um eagle (duas abaixo do par) e sete birdies (uma abaixo), três deles de forma consecutiva, nos buracos 15, 16 e 17.

O inglês lidera, com o norte-americano Brian Harman e o japonês Hideki Matsuyama a dividiram o segundo lugar da competição, somando 69 pancadas (três abaixo do par do campo).

O vencedor da última edição do torneio, o norte-americano Dustin Johnson, que é o atual número um mundial, terminou a primeira volta com 74 pancadas (duas acima do par), e está no 30.º lugar, em igualdade com vários outros golfistas.