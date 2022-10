Golfe: Jordan Smith descola da concorrência no Portugal Masters

Redação com Lusa

Inglês está isolado no comando da 16.ª edição da prova.

O golfista inglês Jordan Smith conseguiu este sábado descolar da concorrência e assumir isolado o comando da 16.ª edição do Portugal Masters, ao final da terceira volta ao traçado do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Depois de terminar a segunda ronda empatado com Gavin Green, o jogador britânico encerrou a terceira ronda com 62 "shots' para um agregado de 191, duas pancadas de vantagem sobre o malaio, de 28 anos, agora segundo classificado, à frente do alemão Sebastian Heisele.

Ricardo Santos e Tomás Bessa, os únicos dois portugueses que passaram o "cut", concluíram novamente a terceira volta em igualdade de circunstâncias e, graças a um total de 207 pancadas (-6), partilham o 60.º lugar da classificação.