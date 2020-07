Golfe: Irmãos Bessa fazem história no Nacional

Leonor Bessa garantiu, esta sexta-feira, o título nacional da PGA. O irmão, Tomás Bessa, foi campeão no mesmo ano.

Os irmãos Leonor e Tomás Bessa fizeram história no golfe nacional, esta sexta-feira, ao vencerem no mesmo ano o Campeonato Nacional da PGA Portugal, que decorreu no Vidago Palace Golf Course (Par 72).

A jovem golfista, de 21 anos, conquistou em Vidago o segundo título de campeã nacional, depois da vitória em 2018, ao finalizar as três voltas do torneio com 210 pancadas (68+68+74), seis abaixo do Par do campo, deixando Susana Ribeiro, que defendia o título, a sete shots de distância, com um agregado de 217 pancadas (71+67+79).

Na competição masculina, Tomás Bessa, por sua vez, estreou-se a vencer no Campeonato Nacional da PGA, que distribuiu 10 mil euros em prémios monetários.

Com um total de 204 pancadas (70+66+68), 12 abaixo do Par, o jovem de Paredes, de 23 anos, deixou Ricardo Santos, o melhor português no 'ranking' mundial e membro do European Tour, em segundo lugar (67+69+70), a dois 'shots' de distância.

Na terceira posição terminou Miguel Gaspar, vice-campeão nacional em 2019, à semelhança de Ricardo Santos, que este ano completou as três rondas com 210 pancadas (69+70+71), seis abaixo do Par.