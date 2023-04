Golfe: Hovland, Rahm e Koepka lideram Masters de Augusta após primeira volta

Sam Bennett conseguiu a melhor primeira volta de um amador.

O norueguês Viktor Hovland, o espanhol Jon Rahm e o norte-americano Brooks Koepka terminaram na quinta-feira na liderança do Masters de golfe, em Augusta, nos Estados Unidos, onde Sam Bennett conseguiu a melhor primeira volta de um amador.

Hovland, Rahm, terceiro do ranking mundial, e Koepka, o único dos três que já venceu Majors, casos do PGA Championship, em 2018 e 2019, e do US Open, em 2017 e 2018, concluíram a primeira volta ao Augusta National Golf Club, no estado norte-americano da Geórgia, com sete pancadas abaixo do par do campo (72).

O trio de líderes necessitou de 65 golpes para cumprir a primeira volta, menos dois do que o norte-americano Cameron Young e do que o australiano Jason Day, que dividem o quarto lugar.

A jornada inaugural do primeiro Major do ano promoveu ao estrelato o jovem norte-americano Sam Bennet, de 22 anos, que integra o grupo dos sete sextos classificados, com 68 golpes, quatro abaixo do par, depois de se ter tornado no primeiro amador sem qualquer bogey (buracos acima do par) numa volta no Masters nos últimos 30 anos.

Também neste grupo segue o norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial e vencedor da jaqueta verde em 2022, enquanto o japonês Hideki Matsuyama, campeão em 2021, segue entre os 26.ºs colocados, com 71, tal como o seu antecessor, o norte-americano Dustin Johnson.

Já Tiger Woods, que venceu pela quinta e última vez o Masters em 2019, ficando a uma do recorde de Jack Nicklaus, ocupa, na sua 25.ª presença em Augusta, o 54.º posto, com 74 pancadas, após um dia em que admitiu ter sofrido de "uma dor constante" na sua perna direita, fustigada por várias fraturas no acidente de viação que sofreu em fevereiro de 2021.