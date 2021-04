Golfe: Hideki Matsuyama lidera Masters de Augusta após terceira volta

Terminou a terceira volta com 205 pancadas, menos quatro do que os quatro segundos classificados.

O japonês Hideki Matsuyama lidera o Masters de Augusta, após terminar a terceira volta com 205 pancadas, menos quatro do que os quatro segundos classificados no torneio norte-americano do Grand Slam de golfe.

Matsuyama, de 29 anos, vencedor de cinco torneios do circuito PGA, disputa o Masters pela 10.ª vez e tornou-se no primeiro japonês a liderar o torneio ao terceiro dia, ao concluir a ronda em 65 golpes, sete abaixo do par.

O inglês Justin Rose, que partiu para a ronda de sábado no Augusta National Golf Club na liderança, caiu para a segunda posição, depois de terminar o dia com 72 pancadas, igualando o par, somando 209 golpes.

Outros três jogadores, os norte-americanos Xander Schauffele e Will Zalatoris e o australiano Marc Leishman, repartem o segundo posto com Rose, igualmente com sete pancadas abaixo do par, após concluírem a jornada com 68, 71 e 70 golpes, respetivamente.

O norte-americano Jordan Spieth, vencedor do Mastesr em 2015, segue no sétimo lugar, com 211 pancadas, cinco abaixo do par.