Golfe: George Coetzee regressa para defender o título do Portugal Masters

Prova decorre entre os dias 4 e 7 de novembro.

O golfista sul-africano George Coetzee vai regressar para defender o título do Portugal Masters, em Vilamoura, entre 4 e 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, que este ano volta a abrir as portas ao público.

Depois da bolha sanitária imposta há um ano, devido à pandemia provocada de covid-19, o torneio português do European Tour, dotado de um 1,5 milhões de euros em prémios monetários, vai contar novamente com público no traçado algarvio (Par 72) para assistir à penúltima prova da temporada.

Apesar da lista de inscritos ainda não ter sido revelada, o European Tour anunciou hoje a presença do campeão em título George Coetzee, que conquistou no Algarve, em 2020, o seu quinto troféu do circuito, dos escoceses Grant Forrest e Calum Hill e dos irmãos gémeos dinamarqueses Nicolai e Rasmus Hojgaard.

Entre os portugueses, além de Pedro Figueiredo e Ricardo Santos com acesso direto à 15.ª edição do Portugal Masters, como membros efetivos do circuito, falta conhecer quem serão os beneficiados com um "wild card" para o único evento pontuável para o European Tour que se realiza em território nacional.