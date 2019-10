Golfe: Figueiredo e Melo Gouveia com estreia aziaga em Roma

No Stone Irish Challenge de golfe, no final do primeiro dia, Vítor Lopes está no grupo dos 110ºs com sete pancadas acima do par do campo do Headfort Golf Club.

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia começaram mal o Open italiano de golfe, em Roma, e no final do primeiro dia estão com duas pancadas acima do par. No torneio que se está a disputar no clube de golfe Olgiata, os dois portugueses estão no grupo dos 94ºs, a nove pancadas da liderança isolada do finlandês Tapio Pulkkanen.

Figueiredo fez dois birdies (uma pancada abaixo), mas também quatro bogeys (uma acima), o mesmo que somou ao longo do dia Melo Gouveia.

A liderança da prova, com cinco pancadas abaixo do par, está na posse de um quarteto, composto pelo espanhol Emilio Cuartero Blanco, o canadiano Aaron Cockerill, o holandês Daan Huizing e o inglês Laurie Canter.