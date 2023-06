Golfe: dupla portuguesa com arranque positivo no Betfred British Masters

A prova tem por líder isolado o inglês Justin Rose, três vezes campeão da Ryder Cup.

Os portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos começaram esta quinta-feira a sua participação no Betfred British Masters de golfe com resultados positivos e estão ambos em posição de poderem passar o cut, na sexta-feira.

Ricardo Santos está no grupo dos 33.ºs, com uma pancada abaixo do par do campo, ou seja 71 para o percurso de 18 buracos do campo "The Belfry".

No final do dia, tinha registado três birdies (uma pancada abaixo) e um duplo bogey (duas acima).

Um pouco atrás na classificação está Pedro Figueiredo, no grupo dos 54.ºs, que inclui os golfistas que hoje fizeram o par do campo.

Figueiredo apresentou, no seu cartão final, três birdies e três bogeys (uma acima).

A prova tem por líder isolado o inglês Justin Rose, três vezes campeão da Ryder Cup, com três pancadas abaixo do par do campo. A uma pancada está o galês Jamie Donaldson e a três um grupo de cinco competidores.

A prova faz parte do calendário do DP World Tour de golfe.