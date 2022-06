Golfe: dupla portuguesa arranca no Par no torneio misto do DP World Tour

Scandinavian Mixed 2022, único torneio misto do DP World Tour.

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos fizeram esta quinta-feira as mesmas 72 pancadas, Par do campo sueco do Halmstad Golf Club, na primeira volta do Scandinavian Mixed 2022, único torneio misto do DP World Tour.

Ricardo Santos, 134.º colocado no "ranking" do Circuito Europeu, ainda chegou a estar duas abaixo no buraco 14, onde fez um "eagle" (duas abaixo), após quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 4, 7, 11 e 13 e outros tantos bogeys no 3, 5, 9 e 12, mas cometeu duas falhas na reta final, "bogey" no 16 e 18, e terminou no Par e a meio do leaderboard.

Já Melo Gouveia, 114.º classificado na hierarquia do DP World Tour, protagonizou uma exibição mais consistente, com apenas um birdie no green do 6 e um bogey no 12, mas acabou empatado no 78.º lugar da tabela, tal como o profissional algarvio.

Sendo a única prova mista do Circuito, reservada a 78 jogadoras do Ladies European Tour e 78 golfistas do DP World Tour, os 156 atletas competem em igualdade de circunstâncias pelo troféu e pelos 1,8 milhões de euros em prémios monetários.

Concluídos os primeiros 18 buracos, a liderança é repartida pela amadora italiana Carolina Melgrati, o escocês Craig Howie, o francês Matthieu Pavon e o espanhol Santiago Tarrio, todos com 65 pancadas, sete abaixo do Par.