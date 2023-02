Global Media Group distinguido na 26.ª edição da Gala do Desporto

Considerado Personalidade do Ano pelo contributo ao calendário nacional de ciclismo.

O Global Media Group foi considerado Personalidade do Ano na 26.ª edição da Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), vendo reconhecido o contributo ao calendário nacional de ciclismo, com três provas de relevo: GP O JOGO, GP Douro Internacional e GP Jornal de Notícias. A diretora deste último, Inês Cardoso, subiu ao palco.

Pimenta de volta, Auriol inequívoca

O ano de 2022 foi aquele em que Fernando Pimenta levou o corpo ao limite, participando até no Mundial de maratonas para ser duas vezes campeão do Mundo ("short race" e K2 com José Ramalho) na terra natal, Ponte de Lima. Ontem, esse feito foi distinguido na Gala "Desportistas do Ano" da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), realizada no Casino Estoril. O limiano do Benfica foi eleito Atleta Masculino do Ano, depois de conquistar 15 medalhas na temporada transata, entre Campeonatos do Mundo, da Europa e Taças do Mundo. Apesar de ter um extenso e inigualável palmarés (123 pódios internacionais), foi apenas a segunda vez que Pimenta ganhou a categoria (a outra foi em 2016).

Desta vez a concorrência era apertada, com Pedro Pichardo, Neemias Queta, Zicky Té e Gustavo Ribeiro na corrida, mas o voto popular, muitas vezes decisivo neste evento, fez com que o desfecho tenha sido diferente da escolha do Comité Olímpico de Portugal, na qual Pichardo foi eleito como melhor do ano. Pelo contrário, Auriol Dongmo, que já tinha sido distinguida na gala do COP, cumpriu com o favoritismo no evento de ontem. A lançadora de peso do Sporting conseguiu a prata no Campeonato da Europa e o ouro no Mundial de pista coberta, estreando-se como Atleta Feminina do Ano pela Confederação.

Os dois principais vencedores da noite não puderam estar presentes - Pimenta está a estagiar na Colômbia -, pelo que as maiores figuras no palco foram o nadador Diogo Ribeiro, eleito Jovem Promessa, por conta das três títulos no Mundial de juniores no verão passado, e Jorge Braz (futsal), considerado Treinador do Ano. Campeã do Mundo em novembro, a equipa sénior de trampolim masculino foi a Equipa do Ano, enquanto a Seleção Nacional de andebol de cadeira de rodas foi premiada na nova categoria de Desporto Adaptado.