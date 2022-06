Ginastas processam FBI em 935 milhões de euros por falha no caso de assédio

Grupo de ginastas e ex-ginastas, incluindo Simone Biles, anunciou processo contra o FBI.

Um grupo de 90 ginastas e ex-ginastas norte-americanas, entre as quais Simone Biles, anunciou um processo contra o FBI num valor a rondar os 935 milhões de euros, por falha na investigação no caso de assédio e abuso sexual do médico Larry Nassar, não impedindo novos casos após as primeiras denúncias.

As atletas alegam que o FBI "não respondeu às alegações contra Nassar com a maior seriedade e urgência de que mereciam e exigiam".

Segundo as ginastas, o FBI sabia de denúncias contra Nassar desde 2015, não tendo tomado as providências necessárias na altura. A mesma denúncia afirma que, após o FBI ter conhecimento do caso, o médico continuou a assediar ginastas durante mais um ano, sem ser punido.