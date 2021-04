Ginastas lusos com desempenho modesto no Europeu de ginástica artística

José Nogueira, Guilherme Campos, Filipe Almeida, João Rios e Marcelo Marques ficaram longe do apuramento para a final de 'all-around' do campeonato. Filipa Martins vai marcar presença em duas finais

Um grupo de ginastas portugueses alcançou, esta quinta-feira, posições modestas durante as fases de qualificações dos Campeonatos da Europa de ginástica artística, que decorrem em Basileia, na Suíça.

Um dia depois de Filipa Martins ter conseguido o apuramento para a final do concurso geral ("all-around") dos campeonato, ao ser 12.ª, no setor masculino José Nogueira foi o melhor luso, ao ser 53.º, com 74,464 pontos, muito distante dos lugares de apuramento para a final do 'all-around', fixados nos 28 primeiros.

Logo na posição seguinte (54.º) da classificação, ficou Guilherme Campos, com 73,299 pontos, enquanto Filipe Almeida foi 74.º classificado, com 52,499, João Rios 85.º, com 36,066, e Marcelo Marques 111.º, com 23,366.

Filipa Martins, que vai estar presente nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu na quarta-feira o quarto lugar na prova de paralelas assimétricas e garantiu um lugar na final do aparelho. A ginasta apresentou um novo elemento técnico a incluir no código de pontuação internacional e será "batizado" com o próprio nome.

A ginasta portuguesa, de 25 anos de idade, voltará a entrar em prova na próxima sexta-feira para disputar a final "all-around", enquanto no dia seguinte (sábado) participa na final de paralelas assimétricas.