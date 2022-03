Ginasta russo exibe apoio ao exército do país em pódio na Taça do Mundo

Kuliak sobrepôs um símbolo no equipamento, utilizado pelas tropas da Rússia e que significa "Pela Vitória", em suporte à agressão militar ordenada por Vladimir Putin na Ucrânia

Vencedor da medalha de bronze na Taça do Mundo de ginástica artística, o russo Ivan Kuliak chamou a atenção, sobretudo, pela realização de um ato de cariz político.

O atleta da Rússia, no pódio da prova realizada em Doha (Catar), exibiu um 'Z' no equipamento, sobreposto ao emblema do Comité Olímpico Russo, letra/símbolo inscrita/o nos veículos de guerra russos em movimentação na Ucrânia.

A inscrição significa "Pela Vitória", ou seja, Ivan Kuliak, que recebeu a medalha de bronze ao lado do vencedor ucraniano Illia Kovtun, assumiu-se como claro apoiante da agressão militar ordenada pelo presidente Vladimir Putin no país vizinho.

O comportamento do ginasta russo, que recebeu formação militar em 2021, refere a Imprensa internacional, tem sido amplamente criticada a nível mundial e o mesmo deverá ser sancionado pela Federação Internacional de Ginasta.