Ginasta que exibiu símbolo do exército russo sob investigação da FIG

Na Taça do Mundo de ginástica artística, Ivan Kuliak exibiu um 'Z' no equipamento, símbolo utilizado nos veículos de guerra da Rússia.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) instaurou um processo disciplinar a Ivan Kuliak, ginasta russo que exibiu um 'Z' no equipamento, sobreposto ao emblema do Comité Olímpico Russo, quando subiu ao pódio na Taça do Mundo de ginástica artística, no sábado.

A letra/símbolo inscrita/o nos veículos de guerra russos em movimentação na Ucrânia significa "Pela Vitória", ou seja, Ivan Kuliak, que recebeu a medalha de bronze ao lado do vencedor ucraniano Illia Kovtun, assumiu-se como claro apoiante da agressão militar ordenada pelo presidente Vladimir Putin no país vizinho.

No domingo, a FIG confirmou que "vai pedir à Gymnastics Ethics Foundation [organismo responsável pelas regras e procedimentos éticos na modalidade] a abertura de um processo disciplinar contra o ginasta Ivan Kuliak, no seguimento do seu comportamento chocante na Taça do Mundo de aparelhos".

De referir que, a partir desta segunda-feira, os atletas russos e bielorrussos estão impedidos de participar em provas organizadas pela FIG.