Redação com Lusa

João Pinheiro ficou-se pela fase de grupos da prova de teqball dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, repetindo o desempenho de Carla Couto na véspera.

Num grupo de apenas três futebolistas, em que passava o vencedor e eram repescados os dois melhores das várias poules, o português acabou por ter o pior registo entre estes, com 10 golos negativos.

O representante luso até começou bem, vencendo o eslovaco Marian Badar por 2-0, com os parciais de 12-11 e 12-6.

No entanto, o sorteio ditou que João Pinheiro ia encontrar o campeão do mundo, o romeno Apor Gyoergydeak, que está invicto há três anos, e que venceu por 12-4 e 12-3, no Grupo A.

"O sorteio não foi o mais favorável, mas considero válida e positiva a prestação. É a primeira vez que Portugal compete num evento desta dimensão, com esta organização. Ganhei o primeiro jogo contra uma seleção com mais pergaminhos do que nós", disse João Pinheiro.

O atleta assumiu posteriormente que foi "muito difícil" defrontar o adversário romeno, "campeão do Mundo invencível há quase três anos".

"Dei o meu melhor, mas é muito difícil. Ele é profissional, um atleta de excelência", vincou.

João Pinheiro está agora focado em "treinar, tentar melhorar dia a dia para subir alguns degraus e aproximar o nosso nível dos melhores do mundo".

Na quarta-feira, Carla Couto fez a estreia do teqball português na competição, ficando-se também pela fase de grupos após ganhar um jogo e perder dois.

Em Cracóvia, Portugal vai apresentar-se ainda em pares masculinos com João Pinheiro e Luís Santos, que fará mistos com Manuela Parente, que, por sua vez, forma equipa feminina com Carla Couto.