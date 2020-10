Carlos Galambas explica a saída do Sporting

Antigo pivô aproveitou um artigo de opinião de José Manuel Freitas em O JOGO para dar a conhecer os motivos da saída do clube leonino

Carlos Galambas, antigo internacional de andebol, ainda hoje o quarto português mais internacional de sempre, com 213 jogos pelas diversas camisolas das Quinas - sendo 186 A, com 273 golos - manifestou-se esta segunda-feira pela primeira vez sobre a sua saída do Sporting, o último clube que representou e no qual também desempenhou funções de dirigente.

Na sequência do artigo de opinião de José Manuel Freitas, n' O JOGO, este domingo, Galambas decidiu explicar o que motivou a saída daquele que sempre foi, assumidamente, o seu clube do coração.

Eis o texto na íntegra que Carlos Galambas postou na sua página do Facebook

Reação ao artigo de opinião de José Manuel Freitas no jornal O JOGO de 25-10-2020

Sendo referida a minha saída do Sporting Clube de Portugal (SCP), no artigo de opinião do comentador José Manuel Freitas, publicado no jornal O JOGO, no dia 25 de outubro de 2020, e sendo um tema sobre o qual nunca me pronunciei publicamente, passo a deixar aqui o seguinte esclarecimento sobre o mesmo:

Como é do conhecimento geral, no final da época 2018/19 deixei de exercer funções de Diretor de Andebol do SCP, tendo-me sido proposta a minha passagem para o Gabinete das Modalidades (GM), uma das promessas eleitorais do atual presidente, Frederico Varandas.

Apesar de não concordar com as razões expostas para o meu afastamento do cargo de Diretor do Andebol - e este é um assunto que um dia verá a luz - assumi um novo desafio dentro do GM, sempre com o espírito de missão relativo ao SCP, desígnio maior entre todos aqueles que têm o privilégio de o servir.

Assumi uma postura de afastamento face à Equipa de Andebol, para evitar qualquer polémica, mas, simultaneamente, sempre que me foi solicitado, tentei ajudar o meu sucessor.

Para trás tinham ficado duas temporadas como Diretor e um título nacional conquistado. Percebo que um Clube ganhador como o SCP tenha que mudar algo, quando não ganha, mas o tema da minha saída do cargo de Diretor de Andebol não é assunto que ora impere.

Quando passei de Diretor do Andebol e integrei o GM, sabia que o meu contrato terminava a 31 de Maio de 2020.

No final de Abril, os meus superiores hierárquicos comunicaram-me que iriam avalizar a renovação do contrato, contudo, o Conselho Diretivo "chumbou" a minha continuidade, alegando que eu usufruía de um salário acima do dos meus colegas para as funções que desempenhava.

Prontamente informei os meus superiores que estaria disponível para baixar o meu vencimento, caso fosse esse o entrave à minha continuidade, pois, a honra de servir o clube prevalecia, pelo que, com agrado, faria esse sacrifício pessoal.

Perante a minha posição, fui, depois, informado da impossibilidade de o meu contrato ser alterado ao nível de remuneração por questões legais. Foi-me ainda comunicado que a decisão de não renovação tinha de ser tomada, também face ao momento de pandemia que vivíamos, mas, que, logo que fosse necessário recrutar alguém, ser-me-ia dada prioridade nessa contratação, algo que poderia demorar 4 ou 5 meses.

O tempo foi passando e eu fui-me mantendo no meu silêncio, à espera da possibilidade de regresso, como outrora tinha sido afiançada... Fui, então, informado, recentemente, pelos meus superiores hierárquicos, que o meu nome estava em estudo para regressar, mas que o CD inviabilizou a minha contratação, por motivos de custos, apesar de conhecedor da necessidade de recrutamento de uma qualquer pessoa para a vaga existente, o que me deixou incomodado, percebendo de antemão a rejeição da minha pessoa! Sabe-se lá porquê!!!!

Tentei ainda contactar o presidente Frederico Varandas, com quem mantive um bom relacionamento, quando este desempenhava as funções de Diretor Clínico e eu de Diretor Desportivo, no intuito de lhe reportar o sucedido. Infelizmente, e para grande surpresa minha, nunca obtive qualquer resposta, seja por chamada telefónica, seja por SMS, o que me levou a considerar que não existia, da parte do SCP, interesse no meu regresso.

Assim se coloca um ponto final na minha passagem pelo SCP, o meu clube de coração, que servi com honra, orgulho e espírito de missão. Primeiro como jogador, depois como dirigente e, finalmente, como elemento administrativo no GM.

Estarei sempre disponível para ajudar o SCP, seja em que função for, da mais humilde à mais mediática.

Por fim e em sintonia com o objetivo desta publicação, importa mencionar que foi o Miguel Albuquerque a pessoa que me comunicou a decisão do SCP relativa à minha destituição de Diretor do Andebol, mas foi também ele que me proporcionou a oportunidade de continuar no SCP, afeto ao GM.

Neste meu comunicado quero também deixar uma palavra ao Miguel Albuquerque face ao momento conturbado que, atualmente, atravessa, enviando-lhe, pelo respeito pessoal e profissional que merece, pela admiração enquanto dirigente, com uma história de sucesso ligada ao SCP, um abraço de solidariedade, dado que se encontra com a sua vida privada exposta em praça pública e, no meu entender, de forma reles e baixa! Sabe-se lá por quem ou com que interesse!...

Para terminar, uma vénia ao nosso SCP, que é, tal como augurou José Alvalade, "um Clube tão grande como os maiores da Europa". Só posso sentir um imenso orgulho em ter contribuído para o seu engrandecimento, nomeadamente ao nível da minha modalidade, o ANDEBOL!

Obrigado por todo o carinho! Foi uma honra servir o SCP!

Carlos Galambas