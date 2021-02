Gala do Desporto terá um formato reduzido devido à covid-19

A Gala do Desporto da Confederação de Portugal terá este ano um formato reduzido, distinguindo apenas os atletas feminino e masculino do ano.

"A tradicional Gala do Desporto veste, este ano, uma roupagem mais leve num ambiente bem diferente do habitual, mas cheio de significado pelos êxitos dos participantes, e dá corpo ao que denominámos a Festa do Desporto", refere a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) em comunicado.

De acordo com o organismo, em "2021 serão apenas premiados os desportistas do ano, nas categorias de atleta feminino e atleta masculino, tendo por base as prestações desportivas na última época desportiva".

A CDP disponibiliza uma lista de 28 atletas femininas e 36 masculinos, indicados pelas federações desportivas, referindo que em 10 de maço serão dados a conhecer publicamente os finalistas, e que a escolha do vencedor decorrerá até 23 de março.

"A escolha do vencedor de cada categoria a qual, este ano excecionalmente, caberá exclusivamente ao público através de votação eletrónica, decorrerá até ao dia 23 de março. Finalmente, em 24 de março em formato a indicar, dependente da evolução da pandemia [de covid-19], serão dados a conhecer os vencedores de 2021", esclarece o organismo.

Nas edições anteriores, a Gala do Desporto da CDP tem, além dos atletas do ano, atribuído os galardões treinador do ano, equipa do ano, jovem promessa, e os prémios alto prestígio e ética do desporto.