Gabriel Lopes e Tamila Holub alcançam top-5 no Troféu Internacional Cidade de Barcelona

Redação com Lusa

Dois atletas lusos ficaram em quinto lugar nas respetivas vertentes

O nadador Gabriel Lopes foi, esta quinta-feira, quinto classificado na final dos 200 metros estilos do Troféu Internacional Cidade de Barcelona, com Tamila Holub no mesmo lugar nos 800 metros livres.

Gabriel Lopes, que tem com recorde pessoal 1.58,56 minutos, terminou a prova em 2.00,92, numa competição que foi arrebatada pelo sul-africano Matthew Sates, com 1.58,31.

Já na final dos 800 livres, Tamila Holub marcou 8.44,22 minutos, ficando em quinto lugar, enquanto Diana Durães, que detém o recorde nacional com 8.29,33, foi apenas oitava, com 8.48,23. A italiana Simona Quadarella foi a vencedora, em 8.26,21.

Os restantes portugueses em prova na piscina coberta Pere Serrat ficaram pelas eliminatórias, não conseguindo lugar nas finais.