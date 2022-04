Futebol de praia: Seleção Nacional goleia Espanha em segundo jogo particular

Equipas das Quinas prepara participação na Liga Europeia

A Seleção Nacional de futebol de praia goleou esta quinta-feira a Espanha, por 7-3, no segundo de dois jogos de preparação incluídos no estágio que a equipa está a realizar em Málaga.

Jordan Santos, Bernardo Lopes e Belchior bisaram, enquanto Rodrigo Pinhal apontou um golo, num desafio em que os espanhóis faturaram através de António Mayor, Serrano e Dona.

No fim do primeiro período, os pupilos de Mário Narciso lideravam por 3-0, ampliaram para 5-0 no segundo, sendo que o rival ibérico marcou os três golos no derradeiro parcial.

Este êxito luso segue-se ao de quarta-feira, por 4-3, com tentos de Miguel Pintado, Léo Martins e Jordan Santos, que bisou, contra os remates certeiros de Cabrera, Antonio Mayor e Chiky Ardil.

Portugal tem no historial três títulos mundiais e oito europeus de futebol de praia, enquanto a Espanha soma cinco êxitos continentais e três pratas mundiais.

A equipa das Quinas prepara a participação no circuito da Liga Europeia, com início previsto para maio.