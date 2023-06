Futebol de praia: Seleção feminina derrota Ucrânia nos penáltis

No fim do prolongamento, registava-se um empate a três golos.

A Seleção Nacional feminina de futebol de praia levou a melhor sobre a Ucrânia no desempate por penáltis (3-2), depois da igualdade a três bolas após prolongamento.

Esta quarta-feira, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na praia da Nazaré, no segundo de dois jogos de preparação entre as duas formações, Érica Ferreira (13") e Mariana Rosa (25") marcaram para a equipa das Quinas, enquanto Yuliia Dekhtiar (2") e Yuliia Kostiuk (19") fizeram os golos da turma visitante.

Com o empate a dois a prevalecer, o encontro teve de ir para prolongamento e, nesse período, a capitã Yuliia Dekhtiar bisou e colocou a congénere ucraniana na frente, mas, na jogada seguinte, Joana Flores fez o 3-3.

Nas grandes penalidades, o conjunto orientado por Alan Cavalcanti foi mais eficaz e pôde celebrar a conquista do triunfo. Recorde-se que, no primeiro duelo, disputado na terça-feira, dia 6, Portugal tinha vencido por 4-3.