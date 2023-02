Futebol de praia: Portugal volta a golear a Moldávia em jogo particular

Redação com Lusa

"Nunca pensei que estivessem com uma forma física tão boa", elogiou o selecionador Mário Narciso.

A seleção portuguesa de futebol de praia ganhou esta sexta-feira à Moldávia, por 8-2, no segundo de dois encontros particulares entre ambas realizados no estágio que a equipa das quinas está a fazer em Quarteira, no Algarve.

Depois de o triunfo da véspera, por 5-2, Portugal voltou a superiorizar-se, e chegou cedo à vantagem, por intermédio de Bê Martins (três minutos), num momento de inspiração do jogador que venceu o prémio de melhor do mundo em 2022.

Duarte Algarvio, aos sete, aumentou a vantagem, mas, Nicolae Ignat reduziu logo no minuto seguinte para a Moldova, aproveitando um ressalto na areia para bater Andrade.

A formação portuguesa disparou no marcador no segundo tempo com três golos sem resposta: Bernardo Lopes (14), Rúben Brilhante (14) e Jordan Santos (23).

No derradeiro período, a equipa orientada por Mário Narciso dilatou a vantagem com tentos anotados por Duarte Algarvio (26), Ruben Regufe (28) e Léo Martins (35). A fechar, Grigore Cojocari (36) reduziu para 8-2 e fixou o resultado final.

"Foi uma agradável surpresa a forma como os jogadores se apresentaram. Nunca pensei que estivessem com uma forma física tão boa e fiquei bastante satisfeito. Em relação aos jogos, foram dois bons encontros frente a uma equipa que subiu este ano à Divisão A. São uma equipa fisicamente forte, mas conseguimo-nos bater bem contra eles. O resultado não era o mais importante, mas conseguimos juntar o útil ao agradável. Jogámos bem e ganhámos os jogos", assinalou o selecionador Mário Narciso, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico vincou que este é o estágio de preparação para "uma época longa", com muitos jogos e muita competição. "Vamos ter que estar preparados para elas. Trouxemos 15 jogadores, no próximo estágio haverá algumas modificações porque temos que estar preparados para esta longa época que surge aí", concluiu.