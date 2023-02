Futebol de praia: Portugal vence Moldávia em estágio no Algarve

Portugal bate Moldávia no primeiro teste do estágio de futebol de praia.

A seleção portuguesa de futebol de praia ganhou, esta quinta-feira, à Moldávia por 5-2, no primeiro de dois encontros particulares realizados no âmbito do estágio que a equipa das quinas está a fazer em Quarteira, no Algarve.

Portugal entrou praticamente a ganhar, com um golo de Jordan Santos (dois minutos), que regressou às convocatórias da seleção após longa ausência, por lesão, mas a vantagem durou pouco, pois na bola de saída, Cojocari (três) igualou a partida.

Ainda antes do final do primeiro período, Léo Martins (nove) voltou a colocar Portugal na frente do marcador.

No segundo período, Miguel Pintado (três), Léo Martins (11) e Bê Martins (12) dilataram a vantagem portuguesa, tendo Eugeniu Borovschi reduzido, aos oito, para os moldavos.

O terceiro período foi mais calmo e o marcador não voltou a mexer, pese embora as oportunidades criadas, sobretudo pelo conjunto de Mário Narciso.

Este foi o primeiro jogo da seleção em 2023 e, na sexta-feira, segue-se novo duelo entre as duas equipas, com pontapé de saída marcado para as 15:00.

"Foi um jogo para preparar a próxima época e os nossos principais objetivos. Pensamos mais em ganhar ritmo competitivo do que no resultado, mas é sempre bom ganhar. Foi um bom teste para nós e superámos as expectativas do mister. Os objetivos para este jogo foram atingidos", realçou Jordan Santos, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O internacional vincou ainda que, depois de longa ausência, "é sempre bom regressar e marcar" um golo.

"Nunca estive verdadeiramente ausente, estive sempre perto do grupo, mas estar aqui e poder partilhar e treinar com eles é sempre diferente, sempre bom e estou muito feliz pelo regresso. Acima de tudo, estou é feliz pela nossa exibição e por termos triunfado. Quero agora dar continuidade a este trabalho e espero poder estar com a equipa durante todo o ano", rematou.