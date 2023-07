Futebol de praia: Portugal nos "quartos" da qualificação europeia para o Mundial

Depois do triunfo frente à França, por 7-3.

A seleção portuguesa de futebol de praia garantiu o apuramento para os quartos de final da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo, ao vencer a França por 7-3, em Baku, no Azerbaijão.

Depois de na quarta-feira ter derrotado a Alemanha por 8-6, no primeiro jogo do Grupo C da qualificação europeia, a seleção comandada por Mário Narciso conseguiu esta quinta-feira, frente aos gauleses, o segundo triunfo, garantindo o primeiro lugar do grupo e ficando assim a apenas um jogo de assegurar a presença no Mundial.

No jogo com a França, disputado no Aquatic Palace, Portugal chegou ao final do primeiro tempo empatado a dois golos, superiorizando-se nos dois seguintes e terminado a segunda paragem a vencer por 5-3.

Além de Rui Coimbra, que bisou (23 e 36 minutos), marcaram para Portugal Ruben Brilhante (04), Jordan Santos (11), Elinton Andrade (20), Miguel Pintado (24) e Bernardo Lopes (26).

Pela seleção francesa, que na próxima ronda defronta a Alemanha, marcaram Jérémy Bru (5 e 18) e Anthony Barbotti (10).

Na sexta-feira, a equipa das quinas defronta a Grécia, que averbou derrotas frente à França (5-3) e à Alemanha (8-2).

A fase final do Campeonato do Mundo, conquistado por Portugal em 2001, 2015 e 2019, realiza-se nos Emirados Árabes Unidos, entre 15 e 25 de fevereiro de 2024.

Apuram-se para a fase a eliminar, os dois melhores classificados de cada grupo. Os vencedores dos desafios dos quartos de final conquistam o acesso ao campeonato do Mundo.