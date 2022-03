Futebol de praia: Portugal goleia Estónia em jogo de preparação

Portugal com vitória folgada

Redação com Lusa

Vitória por dez golos sem resposta em Sesimbra.

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu a congénere da Estónia 10-0, na Praia do Ouro, em Sesimbra, no primeiro de dois jogos de preparação entre ambas as formações.

Num encontro totalmente dominado pelos comandados de Mário Narciso, Léo Martins fez um hat trick (aos 9, 31 e 34 minutos), Bê Martins 'bisou' (12 e 35), Ruben Brilhante também marcou dois (20 e 22) e Jordan (12), Elinton Andrade (24) e Miguel Pintado (32) fizeram os restantes golos da equipa das 'quinas'.

Nota ainda para a primeira internacionalização de Duarte Algarvio.