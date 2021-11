Futebol de praia: Portugal está nas "meias" da Taça Intercontinental

Portugal venceu a Espanha e apurou-se para as meias-finais da Taça Intercontinental

Portugal juntou-se ao Irão e à Rússia e ficará à espera do culminar do duelo entre Senegal e Emirado Árabes Unidos para definir a posição no grupo A.

Num embate entre dois vizinhos, relativo à terceira ronda do grupo A da Taça Intercontinental, Portugal bateu categoricamente a Espanha, por 7-4, e reservou, em função, pelo menos, do segundo lugar no certame, um lugar nas meias-finais da prova.

A superioridade da Seleção Nacional, comandada por Mário Narciso, ficou evidente logo no primeiro tempo da partida. Prova disso foi o definir de uma vantagem de três golos (3-0), sob autoria de Von, Bê Martins e Rúben Brilhante.

A toada de domínio lso no areal frente à congénere espanhola manteve-se nos segundos 12 minutos de jogo. Miguel Pintado e Léo Martins alargaram a vantagem, tendo José Chintas, através de um penálti, reduzido a mesma (5-1).

Totalmente confortáveis no encontro ibérico, Portugal, ainda assim, não tirou o "pé do acelerador". Lourenço e Rodrigo Pinhal assinaram mais dois golos a favor do conjunto nacional, estabelecendo um expressivo resultado favorável de 7-1.

No último encontro do grupo A da Taça Intercontinental, Ardil foi o último a fazer balançar as redes. O jogador espanhol fixou o marcador em 7-4 ao fazer um hat-trick, por força de dois livres diretos e um vistoso pontapé de bicicleta certeiros.

A disputa das meias-finais da competição, a disputar-se nos Emirados Árabes Unidos, realiza-se a 5 de novembro, enquanto a final da competição está agendada para 6 de novembro.