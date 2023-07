Futebol de praia em grande: "Se, com tão pouco tempo, conseguimos estes méritos..."

É a primeira medalha para a seleção feminina em Jogos Europeus, logo na estreia, enquanto a masculina, que ainda este sábado joga também pelo terceiro lugar, conta com dois pódios, um ouro em Minsk'2019 e um bronze em Baku'2015

A seleção feminina de futebol de praia conquistou este sábado, nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, um bronze que procura que sirva de alavanca para o desenvolvimento da modalidade na vertente feminina em Portugal.

"Era nosso objetivo voltar com uma medalha. É a de terceiro lugar [de bronze], conta, e conta para Portugal. Foi um jogo muito apertado, sofremos mas ganhámos", declarou Melissa Gomes, uma das "estrelas" nacionais ao longo do torneio e autora do penálti decisivo ante a Polónia.

Katarzyna Nowak, com um 'chapéu' à guarda-redes aos três minutos, abriu a contagem, mas Ema Toscano empatou no segundo período, num livre desviado pela areia, aos 22, após Wiktoria Kaczmarek ser expulsa.

Dominika Dewicka fez o 2-1 para as polacas, aos 23, mas Inês Cruz repôs o empate, aos 25, sem que o prolongamento desfizesse a igualdade.

No desempate por grandes penalidades, Portugal venceu por 3-0, com Jamila Marreiros a defender dois remates, e subiu ao último lugar do pódio num torneio de apenas seis equipas desta modalidade que não integra o programa olímpico.

Para esse penálti decisivo, e após duas defesas de Jamila, estava "muito focada e concentrada", a olhar para "a importância do penálti", após um dia difícil, segundo o selecionador.

"[As polacas] Estão a jogar em casa e muito bem fisicamente. Este sábado, tivemos muita inteligência para controlar o jogo e atacar nos momentos certos. Deu certo e estamos de parabéns", analisou Alan Cavalcanti.

Contas feitas, conseguiram uma medalha que não só permite a Portugal igualar os 15 pódios de Minsk'2019, o máximo em Jogos Europeus, como "tem de ser um exemplo para o futuro".

"Começámos há pouco e já estamos em grande. É uma medalha importante, vamos ver para o futuro. Esta já está conquistada", declarou.

O selecionador também lembrou o arranque recente desta equipa.

"Se, com tão pouco tempo, estamos a conseguir estes méritos, com mais tempo e trabalho vai ser bem melhor", resumiu Alan Cavalcanti.

É a primeira medalha para a seleção feminina em Jogos Europeus, logo na estreia, enquanto a masculina, que ainda este sábado joga também pelo terceiro lugar, conta com dois pódios, um ouro em Minsk'2019 e um bronze em Baku'2015.

Ainda este sábado, a seleção masculina defronta a Espanha em busca do mesmo lugar, o terceiro, nas areias de Tarnów, Polónia.

Portugal soma agora 15 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.