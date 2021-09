Futebol de praia: dois portugueses candidatos a melhor treinador do mundo

Redação com Lusa

Mário Narciso, selecionador, e António Torres, do Braga, entre os candidatos.

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, está entre os 12 nomeados para melhor treinador do mundo, juntamente com o compatriota António Torres, técnico do Braga, revelou a Beach Soccer WorldWide.

Durante as próximas semanas, os capitães e treinadores de seleções nacionais e clubes, que disputam as competições da Beach Soccer World Wide, vão votar para eleger o vencedor.

Os três finalistas serão anunciados no final de outubro, enquanto o vencedor será conhecido na Gala da Beach Soccer Stars2021, agendada para novembro, no Dubai.

Márcio Narciso, que já venceu o galardão em duas ocasiões (2015 e 2016), e António Torres integram um lote composto por outros 10 nomes: Abineiro Adolfo Ussaca (Moçambique), Angelo Schirinzi (Suíça), German Parrillo (Uruguai), Gilberto Costa (Brasil), Mikhail Likhachev (Rússia), Mykola Konstenko (Ucrânia), Nico Alvarado (Bielorrússia), Rudis Gonzalez Gallo (El Salvador), Sylla Oumar (Senegal) e Talib Hilal (Omã).