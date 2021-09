Futebol de praia: cinco portugueses na corrida ao prémio de melhor do mundo

Jordan Santos foi eleito o melhor do mundo em 2019

Redação com Lusa

Capitães e treinadores de seleções nacionais e clubes que disputam as competições da Beach Soccer World Wide vão votar nas próximas semanas.

Os portugueses Bê Martins, Léo Martins, Andrade, Bruno Torres e Jordan Santos estão na lista de 100 nomeados para o prémio de melhor do mundo no futebol de praia em 2021, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Beach Soccer divulgou, esta terça-feira, os 100 nomeados para o prémio de Melhor Jogador de Futebol de Praia do Mundo em 2021. Bê Martins, Léo Martins, Andrade, Bruno Torres e Jordan Santos são os cinco portugueses candidatos ao galardão individual", refere a FPF.

Os capitães e treinadores de seleções nacionais e clubes que disputam as competições da Beach Soccer World Wide vão votar nas próximas semanas, com os três finalistas a serem conhecidos no final de outubro.

O prémio será entregue na Gala Beach Soccer Stars 2021, agendada para novembro, no Dubai. Jordan Santos é o atual detentor do título, conquistado em 2019.