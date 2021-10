Futebol de praia: Braga perde a final do Mundialito de clubes

Minhotos falharam, em Moscovo, a oportunidade de serem tricampeões da competição intercontinental

O troféu do Mundialito de clubes mudou, esta quarta-feira, de mãos. O Braga, então campeão em título, foi derrotado pelo anfitrião Lokomotiv Moscovo, por 6-4, na final da competição, na qual tentou juntar o terceiro cetro consecutivo ao palmarés.

Segundo classificado na edição de 2021, o Braga foi até o primeiro a mexer com o marcador, através de Torres, e recolheu ao balneário a vencer, por 2-1, com um tento de Lucão, apontado após Zemskov ter anulado a vantagem inaugural minhota.

Porém, no segundo tempo, o Lokomotiv reverteu o placar e, como se não bastasse, reforçou a vantagem: Kosharnyi fez o 2-2, Nikonorov pôs os russos na frente e aumentou o fosso ao bisar (4-2). A partir daí, deu-se uma reação enérgica do Braga, pelos pés de Bê Martins e de Leo Martins, restabelecendo o empate (4-4).

A esperança em voltar a fazer a festa no final da decisão, em Moscovo, esmoreceu-se pouco depois, graças a mais um golo de Nikonorov - quem mais -, tendo apontado um hat-trick (5-4), perto de se iniciar o terceiro e último período.

Nessa fase derradeira, houve lugar apenas a mais um golo do Lokomotiv Moscovo, este da autoria de Borer, que tratou de definir o resultado final (6-4) e confirmou, na totalidade, o destronar do Braga do palanque do Mundialito de clubes.

O Braga falhou, assim, a oportunidade de ser tricampeão da competição intercontinental, dado que logrou erguer o troféu da mesma em 2019 e 2010, em Moscovo, diante do Catânia e do Spartak de Moscovo.