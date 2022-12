Fundação Mirpuri compete na Ocean Race com equipa 100% portuguesa

Equipa será liderada por António Fontes.

A Fundação Mirpuri vai participar pela terceira vez consecutiva na The Ocean Race, com um veleiro VO65, contando pela primeira vez com uma equipa totalmente portuguesa, liderada por António Fontes, anunciou esta quinta-feira a organização.

"Estamos entusiasmados por colocar o nosso VO65 'Racing for the Planet' na The Ocean Race para este novo desafio", realçou em comunicado Paulo Mirpuri, fundador da equipa de corrida da fundação, que venceu a Ocean Race Europe no último ano, antecipando "forte concorrência" face à participação de equipas "muito experientes" na VO65 Sprint Cup.

Na tripulação, António Fontes vai contar com os olímpicos Bernardo Freitas, Frederico Melo, Mariana Lobato, Hugo Rocha e Diogo Cayolla, bem como Matilde Melo, Francisco Cai-Água e Francisco Maia.

"É uma grande honra liderar a primeira equipa totalmente portuguesa que participa na The Ocean Race VO65. É um sonho realizado depois de tantos anos de trabalho duro. A Fundação Mirpuri fez muito pela vela portuguesa e é mais uma grande oportunidade para os velejadores portugueses testarem-se contra os melhores do mundo", sublinhou António Fontes.