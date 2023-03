Fu Yu nos quartos de final do WTT Starr Contender de Goa

A atleta olímpica portuguesa venceu por 3-0 nos oitavos de final a indiana Sutirtha Mukherjee, pelos parciais de 11-5, 11-7 e 11-5.

A portuguesa Fu Yu apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final do WTT Starr Contender de Goa de ténis de mesa, ao vencer a indiana Sutirtha Mukherjee, por 3-0, em Goa, na Índia.

Fu Yu, que ocupa a 19.ª posição do ranking mundial, vai disputar no sábado o apuramento para as meias-finais frente a Cheng I-Ching, da China-Taipé, que segue no 31.º lugar da hierarquia.

Cheng I-Ching qualificou-se para os quartos de final ao vencer por 3-1 a romena Elisabeta Samara (43.ª do ranking mundial), pelos parciais de 11-4, 5-11, 11-9 e 11-9.