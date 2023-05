Fu Yu, Geraldo e Freitas seguem em frente no Mundial de ténis de mesa

Trio português junta-se a Tiago Apolónia na ronda de 64 do Mundial.

A portuguesa Fu Yu avançou este domingo para a ronda de 64 do Mundial de ténis de mesa no quadro de singulares femininos, com Marcos Freitas e João Geraldo a juntarem-se a Tiago Apolónia na mesma fase em masculinos.

Em Durban, África do Sul, a 30.ª jogadora mundial bateu a mexicana Clio Barcenas, 180.ª do ranking internacional, por 4-1, levando a melhor pelos parciais de 11-2, 11-3, 11-7, 9-11 e 11-2.

Ao lado de Jieni Shao, a mesatenista olímpica ficou, no entanto, pelo caminho em pares femininos, com as duas a perderem por 3-1 (11-8, 12-14, 11-7 e 11-9) com Goi Rui Xuan e Wong Xin Ru, de Singapura.

Fu Yu segue em frente e, na ronda de 64, vai defrontar a nigeriana Fatimo Bello, 61.ª do ranking mundial, em partida marcada para segunda-feira.

Na mesma fase estão, além de Tiago Apolónia, João Geraldo (46.º) e Marcos Freitas (60.º), depois de hoje levarem a melhor nas suas partidas.

Geraldo acabou por ter o jogo de destaque, ao derrotar o inglês Liam Pitchford, melhor colocado e no 23.º posto da hierarquia mundial, na negra, após empate a três.

Esteve sempre melhor e Pitchford empatava, até se impor no derradeiro jogo por 13-11, após parciais de 12-10, 6-11, 11-9, 7-11, 11-5 e 5-11, marcando encontro com o mexicano Marcos Madrid (97.º) na segunda-feira.

Menos difícil foi a missão de Freitas, que afastou o húngaro Adam Szudi (163.º) por claros 4-0: 11-4, 11-8, 11-5 e 12-10.

Se Tiago Apolónia não terá facilidades na próxima ronda, ao defrontar o vice-campeão europeu e 13.º jogador mundial, o esloveno Darko Jorgic, Marcos Freitas ainda menos: defrontará o japonês Tomokazu Harimoto, de 19 anos, medalha de bronze em Tóquio'2020, por equipas, e número quatro mundial.

Portugal esteve ainda em ação em pares mistos, mas Geraldo e Shao perderam com os mexicanos Marcos Madrid e Yadira Silva por 11-5, 11-8, 8-11 e 11-8.