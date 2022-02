Fu Yu e Shao Jieni perdem na primeira ronda do Top 16 Europeu de ténis de mesa

As portuguesas Fu Yu e Shao Jieni ficaram-se pela primeira ronda do Top 16 Europeu de ténis de mesa, perdendo ambas na primeira ronda da elite do Velho Continente em Montreux, na Suíça.

Fu You, 38.ª do ranking mundial, ainda começou a vencer a romena Elizabeta Samarra, 30.ª da hierarquia, por 13-11, mas cedeu nos restantes parciais, por 12-10, 11-9, 11-8 e 11-5, perdendo por 4-1.

Antes, Shao Jieni, 58.ª do ranking, foi afastada pela também romena Bernadette Szocs, 23.ª, por 4-2, com 11-9, 6-11, 10-12, 14-12, 7-11 e 9-11.

Portugal não está representado na competição masculina.