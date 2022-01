Frederico Morais ultrapassa repescagem no Billabong Pro Pipeline

Na sétima bateria da terceira ronda, Frederico Morais vai encontrar o costa-riquenho Carlos Muñoz, que está a fazer a primeira prova no circuito mundial desde 2014

O português Frederico Morais ultrapassou no sábado a ronda de repescagens do Billabong Pro Pipeline em Oahu, no Havai, prova de abertura do circuito mundial de surf (WSL).

Depois de ter sido terceiro na ronda de abertura, 'Kikas' foi segundo na terceira bateria da repescagem, seguindo em prova, depois de ter somado 11,13 pontos (8,50 e 2,63 nas melhores ondas).

O norte-americano Jake Marshall venceu o 'heat', com 11,67 pontos (5,50 e 6,17), com o australiano Jordan Lawler, com 10,27 (7,67 e 2,60), a ser terceiro e a ser eliminado.

Na sétima bateria da terceira ronda, Frederico Morais vai encontrar o costa-riquenho Carlos Muñoz, que está a fazer a primeira prova no circuito mundial desde 2014.