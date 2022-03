Frederico Morais resiste num dia de "super tubos" em Peniche

Redação com Lusa

Frederico Morais apurou-se esta sexta-feira para a terceira ronda do MEO Pro Portugal, etapa do circuito mundial, sendo o único dos três portugueses em prova a ter sucesso num dia de ondas pesadas e tubulares em Peniche.

Na ronda inaugural, "Kikas" conseguiu passar diretamente à próxima fase da competição, disputada na Praia de Supertubos, enquanto Afonso Antunes e Vasco Ribeiro, ambos convidados pela organização, tiveram que enfrentar as repescagens, mas despediram-se desta terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

O havaiano Ezekiel Lau é o próximo adversário no caminho de Frederico Morais, o único atleta português que integra a elite mundial do surf.

Kelly Slater, onze vezes campeão do mundo, e que foi um dos adversários de Afonso Antunes na ronda de eliminação, também assegurou a presença na ronda dos 32, num dia marcado pela demonstração de domínio do havaiano John John Florence nos tubos (quase) indomáveis de Peniche.

Florence, bicampeão mundial (2016 e 2017), fez a maior pontuação do campeonato até ao momento, com 17,57, obtida com o somatório das suas duas melhores ondas (9,07 e 8,50).

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e prolonga-se até dia 13 de março.

Leia também Extra Facebook deixa de funcionar na Rússia Regulador das comunicações na Rússia considera que a rede social Facebook discrimina os meios de comunicação russos.