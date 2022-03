Frederico Morais: "Qualquer elogio por parte do Kelly Slater é ótimo"

Surfista português acredita que vai brilhar na etapa de Peniche.

O surfista português Frederico Morais está em forma e confiante numa boa prestação na terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que começa esta quinta-feira em Peniche, agradecendo ainda os elogios que recebeu de Kelly Slater.

"Não vou esconder, estou um bocadinho ansioso. Já não vínhamos a Supertubos há dois anos e, especialmente agora, com o "cut", há muitos pontos a serem decididos aqui em Peniche, mas eu sinto-me bem, sinto-me feliz, é bom estar de volta a casa, e acredito que vai ser uma etapa boa para mim", afirmou à Lusa o atleta.

Kikas comentou ainda as palavras de Kelly Slater, o norte-americano que é considerado o melhor surfista de sempre, sobre o seu desempenho na elite do surf, manifestando-se satisfeito com o facto de o onze vezes campeão do mundo ter destacado as suas qualidades competitivas. "Qualquer elogio por parte do Kelly Slater é um ótimo elogio. Não posso não ficar feliz por o Kelly dizer isso", sublinhou.

Questionado sobre se, caso volte a encontrar o "King" Kelly numa bateria em Supertubos, pretende repetir a vitória de 2013, Frederico Morais foi perentório: "Claro. Como ele [Kelly Slater] disse na conferência de imprensa, nós estamos todos aqui para ganhar e é para isso que eu aqui estou, seja qual for o atleta. Vamos a isso".

A organização agendou a primeira chamada da prova para as 07:50 de quinta-feira, para um possível início da competição às 08:00.

O período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura entre os dias 03 e 13 de março, na Praia de Supertubos, em Peniche.