Frederico Morais perde com Medina e termina etapa de Newcastle em nono

Segunda prova do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais ficou esta quinta-feira pelos oitavos de final do Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona, a segunda prova do circuito mundial que se está a realizar na Austrália.

Kikas foi derrotado por Gabriel Medina, campeão do mundo de 2014 e 2018. Empatados em confrontos anteriores (3-3), o brasileiro levou a melhor com 12,93 pontos em 20 possíveis (8,50+4,43).

Em desvantagem durante grande parte do "heat", Medina passou para a frente a cerca de quatro minutos do fim, alcançado a melhor nota nos últimos 30 segundos, o que o levou a deixar logo a água, convicto da vitória.

Morais terminou com 8,33 pontos (5,50+2,83), sendo nono no evento e melhorando em relação à etapa inaugural no Havai (17.º).

A terceira etapa é o Rip Curl Narrabeen Classic presented by Corona, também na Austrália, entre os dias 16 e 26.